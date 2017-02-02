В США базовая процентная ставка сохранена на прежнем уровне

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В США базовая процентная ставка сохранена на прежнем уровне

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ФРС США в ходе заседания комитета по открытым рынкам принял решение оставить без изменения базовую процентную ставку на уровне 0,5–0,75%. Как отметили в пресс-службе регулятора, такое решение связано с усилением экономической активности в стране и низким уровнем роста инфляции.

Базовая процентная ставка в США осталась на уровне 0,5–0,75% из-за усиления экономической активности и низких темпов инфляции.

Фото: REUTERS

Напомним, что последнее увеличение базового показателя произошло в декабре прошлого года. Тогда ставка была увеличена на 25 базисных пунктов с 0,25–0,5%.

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