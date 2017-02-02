ЮНИСЕФ: Бои вокруг Авдеевки оставили без воды и отопления более 17 тысяч человек

Представители международной организации ЮНИСЕФ, действующей под эгидой ООН, заявили, что в Авдеевке остались без воды, тепла и электричества тысячи человек, среди которых есть дети. Также закрыты шесть школ и четыре детских сада.

В результате столкновений в Авдеевке более 17 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи — дети — остались без воды, света и тепла.

Фото: flickr.com

Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Возросло количество обстрелов со стороны украинских силовиков, есть жертвы среди мирных жителей. Из наиболее опасных районов было эвакуировано более тысячи жителей.