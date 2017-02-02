СМИ: НАТО отложило встречу с Украиной по ПРО, испугавшись реакции Москвы

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СМИ: НАТО отложило встречу с Украиной по ПРО, испугавшись реакции Москвы

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Встреча НАТО с представителями Украины по вопросу использования системы ПРО отложена. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник. По данным издания, такое решение было принято альянсом из-за опасений, что в Москве на подобный шаг могут ответить критикой.

Чиновники, знакомые с обсуждениями внутри НАТО, заявили, что отношения с Москвой находятся в уязвимой позиции и обращение к Украине по поводу ПРО может быть с лёгкостью понято неправильно,

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Wall Street Journal

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