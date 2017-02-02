Власти США рассматривают возможность ввести санкции против Ирана

Представители Администрации Президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявили, что считают недавно произведённые Ираном ракетные запуски "весьма провокационными" и рассматривают различные варианты ответных мер. Об этом сообщает Washington Times.

В Администрации Президента США "проводят консультации и собирают мнения" других стран, включая Россию, по вопросу введения экономических санкций в отношении Ирана, устроившего ранее ракетные испытания.

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Ранее сообщалось, что Иран провёл неудачные испытания баллистической ракеты средней дальности "Хорремшехр". Как отмечалось, она пролетела 1000 километров и взорвалась.