Пушков спрогнозировал развитие конфликта между Савченко и Порошенко

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского нардепа Надежды Савченко, в котором она назвала президента страны Петра Порошенко "врагом народа". По словам российского сенатора, следует ждать развития конфликта между двумя политиками, а самой Савченко лучше уйти в оппозицию, поскольку ей там будет безопаснее.

Алексей Пушков заявил, что конфликт между Порошенко и Савченко будет только развиваться.

Фото:© РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

У Савченко нет выбора: ее путь - оппозиция. Начать на нее прямые гонения власть не решится. Ее конфликт с Порошенко будет только нарастать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 февраля 2017 г.

Напомним, ранее Савченко в ходе общения с журналистами заявила, что считает Порошенко не только личным противником, но и врагом всего украинского народа.