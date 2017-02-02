Пушков спрогнозировал развитие конфликта между Савченко и Порошенко

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Пушков спрогнозировал развитие конфликта между Савченко и Порошенко

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского нардепа Надежды Савченко, в котором она назвала президента страны Петра Порошенко "врагом народа". По словам российского сенатора, следует ждать развития конфликта между двумя политиками, а самой Савченко лучше уйти в оппозицию, поскольку ей там будет безопаснее.

Алексей Пушков заявил, что конфликт между Порошенко и Савченко будет только развиваться.

Фото:© РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Напомним, ранее Савченко в ходе общения с журналистами заявила, что считает Порошенко не только личным противником, но и врагом всего украинского народа.

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