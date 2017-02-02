В США разрешили въезд владельцам грин-карт

В Белом доме уточнили требования к владельцам грин-карт: им не нужен специальный документ для въезда в Соединённые Штаты.

Если человек официально является постоянным жителем, ему дополнительный документ не нужен, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер о том, почему владельцы грин-карт могут спокойно въезжать в США.

Фото: Twitter.com/matt_crane

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд новых мигрантов в страну на четыре месяца, а прибывающих из Сирии — на неопределённый срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран.