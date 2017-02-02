Пострадавшая в теракте на Бостонском марафоне выйдет замуж за своего спасителя

Розанна Сдоя находилась на трибуне, расположенной недалеко от финишной прямой, когда на марафоне 2013 года в Бостоне прогремел взрыв. На место среди прочих был вызван спасатель Майк Материа.
Розанна и Майк познакомились на месте взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. Через три года спасатель сделал возлюбленной предложение.
Майк сопровождал Розанну на пути в больницу и успокаивал её, отвечая на вопросы: "Я не умру?". Женщине оторвало ногу по колено при теракте. Позже мужчина часто посещал пострадавшую в больнице.
Такое знакомство закончилось необычным предложением руки и сердца.Так, Майк предложил выйти за него замуж, находясь на смотровой площадке Музея китов. "Свидетелем" этого стала собака спасателя.
Boston Marathon Survivor Is Engaged To Firefighter Who Saved Her Life: Roseann Sdoia, a Boston Marathon bombing… https://t.co/4YchxRq83u pic.twitter.com/tkwtk17VtS— Doyle Industries (@DoyleGlobal) 1 февраля 2017 г.
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