В Бухаресте четыре человека получили ранения в ходе беспорядков во время митинга

В Бухаресте проходят массовые антиправительственные акции. По разным данным, в митингах по всей стране принимают участие порядка 140 тысяч человек, из которых 100 тысяч проводят демонстрацию в Бухаресте.
Двое демонстрантов и двое полицейских ранены в результате беспорядков в ходе массовой антиправительственной акции в Бухаресте.
Фото: Twitter
В результате беспорядков, возникших во время акций, двое полицейских и двое демонстрантов получили ранения. Порядка 20 человек были арестованы после того, как митингующие стали бросать в полицию петарды и дымовые шашки.
Bucharest, Romania pic.twitter.com/dnSHnIr4Bg— Andreea Vintila (@MsAndreeaVL) 1 февраля 2017 г.
Для обеспечения безопасности и пресечения беспорядков правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Поводом для выхода людей на улицы послужило решение правительства о всеобщей амнистии. Сообщается также, что данная акция является самой массовой в истории Румынии за последние 25 лет.
150k people #protest in the streets of #bucharest against #CORRUPTION in #romania pic.twitter.com/AhjvXEW69d— Ionut Florescu (@icflorescu) 1 февраля 2017 г.
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