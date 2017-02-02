В Бухаресте четыре человека получили ранения в ходе беспорядков во время митинга

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В Бухаресте четыре человека получили ранения в ходе беспорядков во время митинга

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В Бухаресте проходят массовые антиправительственные акции. По разным данным, в митингах по всей стране принимают участие порядка 140 тысяч человек, из которых 100 тысяч проводят демонстрацию в Бухаресте.

Двое демонстрантов и двое полицейских ранены в результате беспорядков в ходе массовой антиправительственной акции в Бухаресте.

Фото: Twitter

В результате беспорядков, возникших во время акций, двое полицейских и двое демонстрантов получили ранения. Порядка 20 человек были арестованы после того, как митингующие стали бросать в полицию петарды и дымовые шашки.

Для обеспечения безопасности и пресечения беспорядков правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Поводом для выхода людей на улицы послужило решение правительства о всеобщей амнистии. Сообщается также, что данная акция является самой массовой в истории Румынии за последние 25 лет.

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