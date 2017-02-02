СМИ: К лету демонтируют автоматы со спиртным

В весеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять закон, по которому вендинг спиртосодержащих жидкостей окажется вне закона. Об этом сообщают "Известия".

Минфин и Минпромторг поддержали запрет на продажу любого спиртного через вендинговые автоматы.

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Как предполагается, в Госдуме законопроект могут рассмотреть в марте, а принять — ближе к лету. Отметим, что в документе предусмотрена отдельная статья за производство и продажу нелегального алкоголя. Напомним, в конце 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин распорядился разработать поправки в закон, которые будут предусматривать "меры по противодействию продаже спиртосодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции с использованием вендинговых автоматов".