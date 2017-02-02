Глава МИД Великобритании назвал историческим голосование по Brexit

Читайте также

Глава МИД Великобритании назвал историческим голосование по Brexit

7094

Министр иностранных дел Великобритании назвал историческим голосование в парламенте по Brexit. Палата общин страны ранее приняла во втором чтении законопроект о запуске процесса выхода государства из состава Евросоюза.

Сегодня в парламенте прошло историческое голосование. Подавляющее большинство проголосовало за продолжение переговоров по Brexit. Это историческое решение

— 

глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Фото: © REUTERS/Faisal Al Nasser

Напомним, референдум о том, стоит ли Британии оставаться в составе Евросоюза, прошёл в июне прошлого года. В результате большинство граждан высказалось за выход из ЕС.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!