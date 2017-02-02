СМИ: Обострение ситуации в Донбассе — попытка Киева помешать сближению США и РФ

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СМИ: Обострение ситуации в Донбассе — попытка Киева помешать сближению США и РФ

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Целью обострения конфликта на Донбассе могла стать попытка Украины помешать сближению США и РФ, в отношении которых ожидаются значительные потепления с приходом к власти Дональда Трампа. Такое мнение высказали специалисты в материале американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ".

Киев мог сам провоцировать насилие, чтобы привлечь внимание к конфликту и заручиться международной поддержкой в вопросе о продлении санкций против Москвы

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Stratfor

— В то время, как Вашингтон пытается добиться потепления в отношениях с Москвой, Киев будет искать большей поддержки со стороны европейских союзников. Он также попытается изменить восприятие конфликта в восточной части Украины таким образом, чтобы направить это против России, используя вспышки насилия, чтобы убедить США проявить твёрдость в вопросе санкций, — говорится в материале.

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