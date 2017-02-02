СМИ: Мексика хочет установить с Британией зону свободной торговли после Брексита

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СМИ: Мексика хочет установить с Британией зону свободной торговли после Брексита

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Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о планах страны расширить торговое соглашение с Британией (после её выхода из состава Евросоюза), сообщает Reuters.

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о планах расширить торговое соглашение с Британией после Брексита. У Мехико вызывают опасения перспективы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

Он отметил, что у Мехико вызывают опасения перспективы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, хотя последние до конца не определены. По его словам, Мексика готовится к третьему раунду переговоров с представителями Евросоюза.

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