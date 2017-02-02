Полицейские во время погони ранили наркоторговца в Северной Осетии

В Северной Осетии правоохранители во время погони ранили в плечо 44-летнего наркоторговца. Мужчина не откликнулся на требование полицейских остановиться.

Наркоторговец не отреагировал на требование правоохранителей Северной Осетии остановиться. Полицейские начали погоню и затормозили его машину на границе с Ингушетией. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

Фото: © РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет на своей "приоре". В перевернувшемся автомобиле полицейские нашли целый склад наркотиков. Все вещества передали на экспертизу. Нарушителя увезли в больницу.