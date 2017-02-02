В США учительницу уволили за съёмки в жёстком порно

Учительницу школы для девочек в пригороде Далласа, штат Техас, уволили после того, как в соцсетях появилась информация о её прошлом. Оказалось, что раньше 38-летняя Реса Вудворд снималась в фильмах для взрослых. Да ещё не в каких-нибудь, а жанра хардкор.

Американка намерена вернуть себе работу в школе, которую потеряла из-за того, что в прошлом снималась в hardcore-порно.

Фото: Facebook

После увольнения женщина заявила, что несправедливо обвинять её в том, что было порядка 20 лет назад. Кроме того, она объявила о намерении обжаловать решение властей, поскольку подобная ситуация является нарушением прав и возможностей женщин.

Реса Вудворд заявила, что отстранение от работы в школе за съёмки в порно является ущемлением прав женщин.

Фото: Facebook