На Украине может пройти референдум о вступлении в НАТО

На Украине могут провести референдум, на котором будет поставлен вопрос о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщил президент страны Пётр Порошенко в ходе беседы с иностранными журналистами.

Пётр Порошенко заявил, что объявит о проведении референдума по вопросу вступления Украины в НАТО.

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— Четыре года назад лишь 16% населения выступали в поддержку вхождения в НАТО. Теперь — 54%. Как президент я не могу не учитывать волю народа. Я объявлю о проведении референдума, — говорится в заявлении украинского лидера.