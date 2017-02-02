Трамп: Австралия хочет прислать в США новых бостонских террористов

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом. Беседа продлилась всего 25 минут вместо предполагаемого часа.

Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой! президент США Дональд Трамп об отправке в США 1250 беженцев

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В ней Трамп назвал соглашение об отправке 1250 беженцев с австралийских островов в США "худшей сделкой за все времена" и обвинил австралийского лидера в желании "прислать в США новых бостонских террористов".

Отметим, что речь идёт о договоре между Вашингтоном и Сиднеем об обмене беженцами. Соглашение было заключено во время президентства Барака Обамы.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

На своей страничке в "Твиттере" Дональд Трамп заявил, что изучит все условия этой "тупой сделки".

Напомним, в Бостоне 15 апреля 2013 года произошёл теракт недалеко от финишной линии городского марафона. Два самодельных взрывных устройства тогда унесли жизнь трёх человек и ранили более 280.