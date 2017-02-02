ФСБ проверяет Минкульт за махинации с историческими зданиями Санкт-Петербурга

ФСБ проверяет чиновников Санкт-Петербурга, а также Минкульта РФ за распродажу памятников архитектуры в городе. Властей Северной столицы подозревают в сговоре с экспертами, которые выносили заключения, обесценивающие старинные здания Санкт-Петербурга. Таким образом, объекты исторического наследия позже сносились или передавались коммерсантам под их проекты.

Спецслужбы наведались в органы администрации и Комитеты Санкт-Петербурга с проверкой по факту многомиллиардных махинаций с историческими зданиями в городе.

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По данным ФСБ, "подручные" эксперты сотрудников Минкульта за 10 лет вывели из фонда около двухсот исторических зданий. Большинство из выведенных объектов были снесены под застройку. По самым скромным подсчётам, ущерб городу от махинаций с культурными объектами составил около 10 миллиардов рублей. Сумма может возрасти в несколько раз в ходе дополнительных проверок и экспертиз.

По данным Лайфа, проверки коснулись Комитета культуры и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

ФСБ схему махинаций сдал эксперт, проходивший по делу Минкульта. Заключив сделку со следствием, он рассказал о десятке подельников в мэрии Санкт-Петербурга и Минкульта РФ