Украинский лидер Пётр Порошенко признался, что больше всех остальных стран мечтает о том, чтобы были отменены антироссийские санкции. Однако, по его мнению, Москва должна выполнить несколько условий, о чём он и сообщил в интервью газете Berliner Morgenpost.

Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Пётр Порошенко

Фото: © РИА "Новости" / Михаил Палинчак

При этом Порошенко утверждает, что Москва должна вывести якобы свои войска, а также выполнить минские договорённости. Президент Украины также уверен, что санкции нанесли вред российской экономике, хотя неоднократно Запад признавался, что ограничительные меры сильнее сказались на странах Евросоюза.

Стоит отметить, что Москва не раз отмечала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Более того, власти РФ заинтересованы в том, чтобы Украина вышла из политического и экономического кризисов.