Аэропорт Анадыря закрыт из-за сильной метели

В Анадыре отменены все рейсы из-за метели и шквального ветра. На вылет и на прилёт задержано 12 рейсов, сообщили в МЧС по Чукотскому автономному округу.

Аэропорт Анадыря закрыт из-за непогоды. Задержаны 12 внутренних и междугородних рейсов. Пассажиры размещены в гостиницах.

Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Прогноз погоды на Чукотке на 2–3 февраля: метель и сильный ветер с порывами — 20–25 м/с. Региональный центр МЧС предполагает перебои в работе остальных видов транспорта, объектов энергетики и рекомендует гражданам не покидать пределы населённых пунктов в зоне циклона.