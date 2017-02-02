Депутат Затулин: Слова Порошенко о снятии санкций с России — обычное лицемерие

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Депутат Затулин: Слова Порошенко о снятии санкций с России — обычное лицемерие

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств Константин Затулин прокомментировал Лайфу слова президента Украины о том, что Пётр Порошенко якобы больше всех заинтересован в отмене антироссийских санкций. По мнению парламентария, данное заявление — очередная попытка украинского лидера выглядеть нормальным политиком, но де-факто это обычное лицемерие.

По поводу тезиса о том, что Порошенко больше всех хочет снять санкции с России, — это фигура речи и обычное лицемерие. Порошенко просто пытается продемонстрировать, что он совсем не зашоренный русофоб. Он прикидывается здравомыслящим политиком, который поставлен в очень сложные обстоятельства.

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Депутат Госдумы Константин Затулин

Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Также парламентарий отметил, что Порошенко озабочен тем, чтобы продемонстрировать свою преданность НАТО, и для этого даже заявил о возможности проведения референдума в пользу Североатлантического альянса.

Результат подобных референдумов предопределён в условиях реалий на Украине. При этом такой референдум не может быть организован ни в Крыму, ни на Донбассе: этот референдум будет лишь подтверждением того, что Украина утратила эти территории.

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Депутат Госдумы Константин Затулин

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