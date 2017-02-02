Допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат на остарин

В допинг-пробе "Б" боксёра Александра Поветкина нашли запрещённый остарин. Об этом старший партнёр компании Forward Legal Алексей Карпенко, который представляет интересы спортсмена, сообщил агентству ТАСС.

Проба "Б" вскрыта. Остарин подтверждён Алексей Карпенко, который представляет интересы Поветкина.

По словам Карпенко, вскрытие пробы "Б" произошло в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

О том, что в организме Поветкина нашли остарин, было сообщено перед его боем с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. В итоге поединок был отменён. При этом промоутер российского боксёра Андрей Рябинский неоднократно заявлял, что результаты исследования, сделанного лабораторией в Лос-Анджелесе, вызывают у него подозрения.