Допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат на остарин

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Допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат на остарин

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В допинг-пробе "Б" боксёра Александра Поветкина нашли запрещённый остарин. Об этом старший партнёр компании Forward Legal Алексей Карпенко, который представляет интересы спортсмена, сообщил агентству ТАСС.

Проба "Б" вскрыта. Остарин подтверждён

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Алексей Карпенко, который представляет интересы Поветкина.

По словам Карпенко, вскрытие пробы "Б" произошло в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Павел Лисицын</p>

О том, что в организме Поветкина нашли остарин, было сообщено перед его боем с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. В итоге поединок был отменён. При этом промоутер российского боксёра Андрей Рябинский неоднократно заявлял, что результаты исследования, сделанного лабораторией в Лос-Анджелесе, вызывают у него подозрения.

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