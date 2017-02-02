Иванка Трамп посоветовала отцу согласиться с "очень умным" Абэ

Старшая дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, призвала своего отца прислушаться к мнению Синдзо Абэ. В ходе телефонных переговоров с японским премьером 28 января Трамп упомянул просьбу Иванки и её описание Абэ как "очень умного человека". Об этом сообщает издание The Ashashi Shimbun со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Японское правительство обращает внимание на влияние Иванки Трамп на отца, потому что она, как полагают в Японии, играет роль первой леди.

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Издание отмечает, что, в свою очередь, супруга президента США Меланья, как ожидается, некоторое время будет жить отдельно от мужа.