Во Франции полицейского поймали с 12 килограммами кокаина в туалете аэропорта

Как передает BMFTV, страж порядка был вовлечён в схему наркоторговли и имел сообщника в лице пассажира, зарегистрированного на рейс до Карибских островов. Банда оборудовала тайник в туалете аэропорта Париж — Орли, где перед вылетом один из злоумышленников оставил мешок с 12 килограммами кокаина. Когда через несколько часов его подельник пришёл за закладкой, его задержали с поличным.

Полицейский был пойман с поличным с 12 килограммами кокаина в туалете аэропорта Орли (Франция).

Фото: REUTERS/Christian Hartmann