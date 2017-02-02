17-летний подросток год обманывал полицейских, переодевшись в форму МВД

Москвич втёрся в доверие к столичным полицейским через чат для общения между сотрудниками. Полицейские даже не подозревали, что новоиспечённый друг совсем не дознаватель отдела МВД по Северному Измайлово, а обычный подросток.

17-летний москвич Иван Г. больше года переодевался в форму старшего лейтенанта, выдавая себя за полицейского

За это время парень подружился с сотрудниками не только из Москвы, но и из других городов области, куда он неоднократно наведывался в гости. Также 17-летний лжекоп давал полицейским советы по службе, которые действительно работали.

Подросток переодевался в полицейского, чтобы участвовать в операциях вместе с сотрудниками МВД. В его легенду поверило около сотни правоохранителей

Фото: Соцсети