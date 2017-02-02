Рябинский заявил, что альтернативные допинг-тесты Поветкина — чистые

Альтернативные допинг-тесты боксёра Александра Поветкина, которые были проведены в лаборатории в Лозанне, оказались чистыми, заявил Лайфу руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Есть параллельный анализ, пришедший из другой лаборатории, в Лозанне, и они [допинг-пробы] чистые Андрей Рябинский о допинг пробе Поветкина

Ранее старший партнёр компании Forward Legal Алексей Карпенко, который представляет интересы Поветкина, заявил, что в допинг-пробе "Б" россиянина нашли запрещённый остарин. Вскрытие пробы было проведено в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Рябинский пояснил, что это действительно так, но добавил, что этот результат был ожидаем.

— Александр отреагировал спокойно, я его предупреждал, что, скорее всего, в пробе "Б" подтвердится, — уточнил руководитель промоутерской компании.