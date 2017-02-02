Норвежский биатлонист Бё назвал глупостью включение Логинова в сборную РФ

Норвежский биатлонист Йоханесс Бё заявил, что сожалеет о включении Александра Логинова, отбывшего наказание за допинг, в состав сборной России. Слова норвежца приводит NRK.

Надеялся, что не увижу Логинова так скоро, даже если он отбыл наказание. Для спорта это плохо, когда пойманные на допинге спортсмены возвращаются и добиваются результата Биатлонист Йоханнес Бё о возвращении Логинова в сборную РФ

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Норвежец отметил, что всё же не ему решать вопрос о составе российской команды. Однако, по словам Бё, ситуация с Логиновым — "это глупость".

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России по биатлону. В неё вошёл также Александр Логинов, вернувшийся в профессиональный спорт после дисквалификации за допинг.