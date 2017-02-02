Мэр городка в Техасе призналась, что она — трансгендер

Небольшой техасский городок Нью-Хоуп стал первым в целом штате, где местной администрацией руководит трансгендер, передаёт ВВС. Джес Гербст была избрана мэром города в мае 2016 года, и только теперь решила признаться местным жителям, что на самом деле она родилась мужчиной.

Как мэр, я должна вам рассказать о том, что происходило со мной с моих первых воспоминаний. Я — трансгендер Мэр техасского городка Джесси Гербст

Госпожа Гербст добавила, что в последние годы трансгендерные люди только начинают "выходить из тени", и своим признанием она решила поддержать тех, кто ещё не решился заявить миру правду о себе. По словам градоначальницы, наибольшую поддержку ей оказали её дети.

Первый техасский мэр-трансгендер предложила сравнить, какой она была до смены пола и какой стала после операции.

Фото: Facebook