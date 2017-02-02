Хоккеиста ВХЛ Бараева подозревают в краже в Москве

Игрок Высшей хоккейной лиги, выступающий за клуб "Торос", подозревается в краже кошелька посетителя фитнес-клуба в Москве. Причастность Тимура Бараева к преступлению сейчас проверяется.
Хоккеист ВХЛ похитил кошелёк с деньгами у посетителя фитнес-клуба в Москве. Он доставлен в полицию для дачи показаний.
Полицейские опросили сотрудников фитнес-клуба С.С.С.Р. и просмотрели камеры видеонаблюдения. С помощью них они установили, что именно Тимур Бараев украл кошелёк у клиента из раздевалки.
По факту кражи хоккеистом ВХЛ кошелька у посетителя возбуждено уголовное дело.
Фото: flickr.com/Alexander S.
Как оказалось, Бараев работал тренером в фитнес-клубе.
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