Пострадавшего в ДТП со скорой младенца везли из Нижегородской области в Москву

В результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем у посёлка Омутищи Владимирской области медики не смогли доставить двухмесячного пациента, которого везли из Нижегородской области, в московский Эндокринологический научный центр. Более того, младенец получил тяжёлые травмы. Всего же в аварии пострадали пять человек: основной и сменный водители, врач, медсестра и сам двухмесячный пациент в салоне скорой. Пострадавших доставили в больницу Петушинского района.

Машина скорой везла младенца из Нижегородской области в московский Эндокринологический научный центр, но попала в ДТП. Ребёнок, его мать и врачи пострадали.

Фото: ©РИА "Новости"/Павел Лисицин