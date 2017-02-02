ПФР отказался увольнять сотрудников, обвиняемых в массовом убийстве в Махачкале

Несмотря на то что начальник контрольно-ревизионного отдела дагестанского отделения ПФР Мусалав Омаров и глава отделения ПФР по Советскому району Махачкалы Шамиль Османов обвиняются в массовом убийстве при перестрелке в кафе "Гамбит", они до сих пор продолжают работать на своих должностях.

Следователи потребовали от ПФР Дагестана уволить сотрудников, обвиненных в массовом убийстве в Дагестане. Однако в фонде проигнорировали правоохранителей.

Напомним, перестрелка в кафе "Гамбит" произошла 1 мая 2015 года. Конфликт, который перерос в итоге в стрельбу, начался по причине давнего спора из-за денег. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное хранение оружия" в отношении Мусалава Омарова Шамиля Османова.