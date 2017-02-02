Белорусы призвали Россию объединиться в борьбе с вейперами в рамках ЕАЭС

Минздрав Республики Беларусь предложил российским чиновникам создать единую стратегию по урегулированию оборота и потребления электронных сигарет во всех странах ЕАЭС.

Белоруссия попросила Россию поддержать их антитабачную инициативу и приравнять вейпы к табаку.

Фото: flickr.com/JC Kars

У себя стране они уже принимают ограничительные меры по регулированию реализации и потребления вейпов по аналогии с табаком. Поддержать инициативу белорусы призвали Россию, предлагая приравнять вейп к табаку на законодательном уровне.

Минск выступает за жёсткие ограничения на электронные сигареты во всех странах Евразийского экономического союза.

Фото: flickr.com/Michael skouboe

Отметим, российские законодатели и так обсуждали инициативу, приравнивающую электронные сигареты к обычным, всю прошлую осень. Предлагалось запретить парить там же, где запрещено курить обычные сигареты. Однако правительство отправило законопроект "Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина" на доработку. Минпромторг потребовал провести полную экспертизу компонентов электронных сигарет, чтобы выяснить, как на самом деле вейпы влияют на здоровье потребителей.