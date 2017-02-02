Строители Керченского моста приступили к сооружению мостовых пролётов

Строители моста, который соединит Крымский полуостров с материковой частью России, начали возводить мостовые пролёты на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра "Крымский мост".

В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролётов между морскими опорами будущего моста

Фото: © РИА "Новости" / Георгий Зимарев

Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролёты над морской гладью протяжённостью более 6 км пресс-служба информационного центра "Крымский мост"

Отмечается, что на морских участках автодорожного моста планируется установка свыше 50 тысяч тонн различных металлоконструкций. И это без учёта продолжающихся работ на других участках стройки. Например, в течение первой половины января строители погрузили более 3,8 тысячи свай и установили более 230 опор. В настоящий момент на стройке работает около четырёх тысяч человек.