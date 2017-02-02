Москвичи требуют установить ограждения в метро после суицида женщины с ребёнком

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Москвичи требуют установить ограждения в метро после суицида женщины с ребёнком

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Только за прошедший год от падения на пути в столичной подземке погибло около 100 человек.

Жители столицы написали письмо начальнику Московского метрополитена с требованием установить специальные ограждения на станциях подземки, чтобы избежать падения людей на пути.

Москвичи написали официальные требования руководству метро и Дептранса по установке ограждений на станциях, чтобы избежать повторения трагедий, подобных суициду женщины с ребёнком на "Молодёжной".

Напомним, после попытки суицида на станции "Молодёжная" женщина скончалась в больнице, выживший ребёнок под наблюдением врачей.

Сейчас метрополитен рассматривает варианты установки гермодверей. Подобные конструкции уже давно применяют в подземках Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова

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