Москвичи требуют установить ограждения в метро после суицида женщины с ребёнком

Только за прошедший год от падения на пути в столичной подземке погибло около 100 человек.

Жители столицы написали письмо начальнику Московского метрополитена с требованием установить специальные ограждения на станциях подземки, чтобы избежать падения людей на пути. Москвичи написали официальные требования руководству метро и Дептранса по установке ограждений на станциях, чтобы избежать повторения трагедий, подобных суициду женщины с ребёнком на "Молодёжной". Напомним, после попытки суицида на станции "Молодёжная" женщина скончалась в больнице, выживший ребёнок под наблюдением врачей. Сейчас метрополитен рассматривает варианты установки гермодверей. Подобные конструкции уже давно применяют в подземках Новосибирска и Санкт-Петербурга. Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова