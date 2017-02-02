Экс-менеджер Поветкина: Александр оказался жертвой заговора

Владимир Хрюнов уверен, что боксёру и его команде адвокатов предстоит долгое разбирательство.

Александр Поветкин оказался в центре заговора, заявил Лайфу бывший менеджер спортсмена Владимир Хрюнов.

Поветкин представляет собой огромную силу, а вокруг очень много заинтересованных тёмных сил, которые делают всё, чтобы его убрать как боксёра. Владимир Хрюнов, экс-менеджер Александра Поветкина

— Считаю, что Александр оказался жертвой заговора. Здесь просто так сложились обстоятельства. Не думаю, что он сам что-то намеренно принимал. У Поветкина сильный промоутер и квалифицированные адвокаты, я думаю, будет долгое разбирательство, — сказал Хрюнов.

Ранее стало известно, что допинг-проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на остарин.