Лайфу стали известны подробности сделки, которую лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев заключил со следствием.

Хакера Льюиса обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации. В обмен на полное признание его освободили от статьи "Государственная измена".

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Аникеев, первоначально отказавшийся от сотрудничества, начал давать показания благодаря хитроумной психологической игре следствия. Теперь Льюису Кэроллу грозит до четырёх лет лишения свободы вместо 20 лет заключения.

Следователь ФСБ взял Аникеева "на слабо", убедив в том, что он не сможет прожить в тюрьме 20 лет, положенные за госизмену.

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— За 20 лет в таких условиях ты, скорее всего, умрёшь. А так отсидишь четыре года, выйдешь на свободу, уедешь за границу и будешь тратить свои "биткоины". Следователь ФСБ в разговоре с Льюисом

Напомним, спецоперация по делу хакерской группировки, которая вымогала деньги у бизнесменов под угрозой распространения данных из их взломанной электронной почты, продолжалась несколько месяцев. По данным Лайфа, от рук "Шалтая-Болтая" пострадало свыше 30 высокопоставленных чиновников, причём один из них даже заплатил киберпреступникам 10 миллионов долларов за украденную у него переписку.