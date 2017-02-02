Мошенник-шопоголик из США завладел данными банковской карты президента Эстонии

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд стала жертвой неизвестного мошенника, сообщает издание Postimees.ee. Злоумышленник завладел данными её банковской карты и оплатил покупки в крупном американском интернет-магазине Ross Stores. Торговая площадка специализируется на одежде, постельном белье и мелочах для интерьера.

Мошенник из США завладел реквизитами банковской карты президента Эстонии Керсти Кальюлайд и оплатил покупки в сетевом магазине на сумму 2800 евро.

Фото: © Reuters/Ints Kalnins

Однако в канцелярии президента вовремя заметили списание средств. Транзакцию удалось оспорить, и деньги вернули Керсти Кальюлайд.