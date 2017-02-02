Чиновники созвали комиссию, чтобы лепить куличики в песочнице

В Сети обсуждают креативных чиновников администрации одного из районов Санкт-Петербурга. Жительница Фрунзенского района пожаловалась на некачественный песок в детской песочнице, из которого нельзя слепить куличики. Чтобы доказать обратное, работники администрации выехали на место, слепили куличик и сфотографировали его в качестве доказательства.

Чиновники из Санкт-Петербурга слепили куличик, чтобы доказать недовольной жительнице пригодность песка в детской песочнице.

Фото: © gorod.gov.spb.ru

Работа чиновников с городскими порталами часто становится предметом обсуждения пользователей Сети. В конце прошлого года они очищали светофор от рекламы с помощью программы Paint, а в начале этого презентовали новые городские программы: "вуыцпекуывнрвфырфвыапр", "кенгкеангоенг" и т.д.