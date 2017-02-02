МИД РФ: Телефонный разговор Путина и Трампа прошёл с настроем на работу

В Министерстве иностранных дел сообщили, что первые телефонные переговоры нового президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным прошли с хорошим настроем на совместную работу. При этом, как отмечает ТАСС со ссылкой на дипломатов, разговор президентов прошёл без фобий, а деловые контакты с сотрудниками Трампа уже начали проявляться.

МИД РФ: Во время разговора Трампа с Путиным с американской стороны ощущался настрой на работу и не было фобий

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