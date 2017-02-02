"День сурка" в День сурка. Россиянам 12 раз подряд покажут одноимённый фильм

Сегодня на российском кабельном телеканале TV1000 12 раз подряд покажут культовый фильм "День сурка". Эта акция приурочена к празднованию Дня сурка, который ежегодно отмечают в США и Канаде 2 февраля, сообщает "Лента.ру".

Начиная с 5 утра и до 3 часов ночи TV1000 покажет 12 раз подряд фильм "День сурка".

Напомним, фильм "День сурка" рассказывает о ведущем, который изо дня в день просыпается 2 февраля и не может вырваться из временной петли. Кинолента вышла в 1993 году, а главную роль сыграл Билл Мюррей.