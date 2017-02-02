Washington Post: Трамп назвал разговор с премьером Австралии "худшим за день"

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Washington Post: Трамп назвал разговор с премьером Австралии "худшим за день"

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Президент США Дональд Трамп оказался чрезвычайно недоволен телефонным разговором с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, передаёт Washington Post. По данным издания, беседа продлилась всего 25 минут вместо предполагаемого часа.

Дональд Трамп назвал беседу с австралийским премьером "худшей за день", сообщают источники Washington Post.

Фото: © Reuters/Jonathan Ernst

Очевидно, речь во время переговоров зашла о скандальном договоре между Вашингтоном и Сиднеем об обмене беженцами, который был заключён администрацией Барака Обамы. Трамп заявил, что изучит все условия этой "тупой сделки" и, как сообщалось ранее, заподозрил австралийское руководство в желании "прислать в США новых бостонских террористов".

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