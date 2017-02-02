Семейная плантация конопли стала причиной блэкаута в городке в Испании

Жители испанского города Сан-Мигель-де-Флувья в составе Каталонии в течение нескольких месяцев страдали от перепадов напряжения. Специалисты тщетно искали причину, по которой 800 человек порой по несколько дней оставались без света. Однако главный источник всех бед каталонцев удалось выявить и устранить не электрикам, а наркополицейским, передаёт портал El Pais.

Семейная плантация конопли регулярно оставляла без электричества жителей испанского городка Сан-Мигель-де-Флувья.

Фото: flickr.com

Как оказалось, на обогрев, искусственное освещение и автоматический полив 10 плантаций каннабиса с 1642 растениями уходило столько электроэнергии, что местные коммуникации не справлялись с напряжением. Это, в свою очередь, и приводило к периодическим блэкаутам.

По обвинению в торговле марихуаной были арестованы 10 человек, а грядки с растительным наркотиком были уничтожены.