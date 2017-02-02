Профсоюз полиции: 17-летнему лжеполицейскому грозит административное наказание

Однако, по словам Михаила Пашкина, если на форме не было шевронов, то подростка не накажут.

17-летнему подростку, который год выдавал себя за полицейского, грозит административное наказание, рассказал Лайфу глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.

— Недоглядели, это натуральная халатность. Если он использовал свою форму для получения чего-то, то фактически ему могут предъявить незаконное ношение формы. А если фотографировался, то ничего страшного, хоть в генеральской форме. Если ему нет 18 лет, то ему грозит административка. Если шевронов на нём не было, то ничего ему не будет, — сказал Пашкин.

Административное наказание 17-летнему лжеполицейскому грозит, если он носил форму с шевронами.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Москвич Иван Г. более года переодевался в форму старшего лейтенанта. Он участвовал в операциях вместе с действующими сотрудниками полиции, те ничего не подозревали.