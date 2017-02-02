МВД РФ предотвратило ущерб от кибератак на 3 млрд рублей

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МВД РФ предотвратило ущерб от кибератак на 3 млрд рублей

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За полтора года МВД России предотвратило ущерб от кибератак более чем на 3 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Алексей Мошков.

За последние полтора года сотрудники управления "К" МВД РФ предотвратили хищение из российских банков на общую сумму более 3 млрд рублей, а также пресекли деятельность двух преступных групп, атаковавших учреждения кредитно-финансовой сферы

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Глава Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Алексей Мошков

Фото: © РИА "Новости"/Антон Денисов

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