В Москве родители школьника заявили в полицию на совратившую их сына учительницу

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В Москве родители школьника заявили в полицию на совратившую их сына учительницу

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Столичные полицейские проводят проверку по заявлению родителей 17-летнего школьника о том, что их сына совратила учительница английского языка. Инцидент произошёл на западе Москвы.

40-летняя преподаватель английского языка в Москве во время репетиторских занятий в течение четырёх месяцев занималась сексом с учеником.

Фото: flickr.com / Фото Москвы Moscow

17-летний Сергей Н. (данные изменены. — Прим. ред.) рассказал о происходящем родителям. Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Известно, что 40-летняя Ирина Б. работала в одной из столичных гимназий учителем английского языка и давала частные репетиторские уроки, которые проводила у себя дома.

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