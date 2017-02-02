Личности двух погибших в крупном ДТП в Новой Москве пока не установлены

Экспертам не удалось установить личности двух жертв страшной аварии на Варшавском шоссе в ТинАО. Речь идёт о пассажирах УАЗа, в котором после столкновения возник пожар. При этом данные водителя сгоревшего автомобиля уже известны: им оказался житель Чеховского района Московской области. Его личность помогли установить сотрудники фирмы, в которой он работал.
Личности двух пассажиров, заживо сгоревших в автомобиле после ДТП в Новой Москве, установят по ДНК. Визуальному опознанию их тела не подлежат.
Крупная авария произошла на трассе в Новой Москве накануне вечером, 1 февраля. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибло восемь человек и четверо ранены. От удара автомобиль УАЗ загорелся, и в нём сгорели заживо три человека, ещё одному удалось спастись из горящего автомобиля.
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