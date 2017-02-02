Врач надругался над спящим подростком в больнице в Красноярском крае

Доктор напоил алкоголем 16-летнего подростка в медчасти Ачинского кадетского корпуса и совершил над ним сексуальное насилие. Исследование на детекторе лжи подтвердило слова мальчика. Возбуждено уголовное дело.

В Ачинской больнице врач надругался над подростком. 42-летний медик воспользовался тем, что юноша уснул. Сотрудника больницы уволили.

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Медик находится под подпиской о невыезде. Назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы, а также запланированы допросы. Сотрудники правоохранительных органов также опрашивают знакомых подростка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.