Меланья Трамп назначила главу своего штаба

Первая леди США назначила Линдси Рейнольдс руководителем своего штаба. Меланья Трамп заверяет, что собирает профессиональную и опытную команду. Об этом сообщает ABC.
Я собираю вместе профессиональную и высококвалифицированную команду, которая будет вести дела правильно,
первая леди США Меланья Трамп о назначениях в свою команду.
Фото: © REUTERS/J. Scott Applewhite
Отмечается, что Линдси Рейнольдс будет заниматься управлением повесткой дня и руководством ежедневными делами офиса Меланьи Трамп.
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