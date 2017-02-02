Меланья Трамп назначила главу своего штаба

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Меланья Трамп назначила главу своего штаба

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Первая леди США назначила Линдси Рейнольдс руководителем своего штаба. Меланья Трамп заверяет, что собирает профессиональную и опытную команду. Об этом сообщает ABC.

Я собираю вместе профессиональную и высококвалифицированную команду, которая будет вести дела правильно,

— 

первая леди США Меланья Трамп о назначениях в свою команду.

Фото: © REUTERS/J. Scott Applewhite

Отмечается, что Линдси Рейнольдс будет заниматься управлением повесткой дня и руководством ежедневными делами офиса Меланьи Трамп.

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