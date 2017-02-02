Украинский разведчик, перешедший на сторону ЛНР, рассказал о преступлениях ВСУ

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Украинский разведчик, перешедший на сторону ЛНР, рассказал о преступлениях ВСУ

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Украинский разведчик Сергей Нечаев перешёл на сторону ЛНР. В интервью он рассказал о преступных приказах военачальников, о том, что их  заставляли совершать провокации в зоне АТО, стрелять по своим и по позициям ЛНР. Также он сообщил о фактах расстрела на блокпостах мирных граждан военнослужащими ВСУ.

Бывший украинский военнослужащий пояснил, что командование заставляло солдат совершать провокации. В частности, солдаты открывали огонь в сторону позиций ЛНР, чтобы вызвать ответный огонь. В свою очередь стрельба с позиций ополчения использовалась как повод для полноценного ведения боя. После увиденного молодой человек пытался дезертировать, однако его вернули в зону так называемой АТО. После конфликта с командирами Сергей Нечаев оставил позиции во второй раз и перешёл на сторону ЛНР.

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