Голый иностранец с ножом и отвёрткой терроризировал рынок в Паттайе

Голый иностранец ворвался на рынок в Паттайе и начал пугать продавцов и посетителей. Обнажённый мужчина был вооружён ножом и отвёрткой.

Фото: flickr.com/vnechay

Как сообщает Bangkok Post, инцидент произошёл на ночном рынке в центральной части Паттайи. Обнажённый иностранец с помощью ножа и отвёртки начал портить товары, разложенные на прилавках. Изредка он отвлекался от своего занятия, чтобы пригрозить холодным оружием продавцам.

Копы при помощи добровольцев смогли задержать терроризировавшего рынок иностранца. При этом голый мужчина оказывал сопротивление.

Фото: flickr.com/Galina Eremenko

Стоит отметить, что иностранец на ломаном английском кричал про банды, которые действуют в Паттайе. Гражданство и личность задержанного пока неизвестны.