Лукашенко назвал себя главным омбудсменом Белоруссии

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Лукашенко назвал себя главным омбудсменом Белоруссии

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Во время церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Белоруссии глава государства Александр Лукашенко заявил, что считает главным ответственным по мониторингу за соблюдением прав человека в стране президента. Об этом сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.

У нас хоть и нет такой непосредственной должности (омбудсмена. — Прим. ред.), я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение и так далее, — когда главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент,

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президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Обращаясь к назначенным судьям, Александр Лукашенко подчеркнул, что они должны встать рядом с ним, чтобы силой власти обеспечить соблюдение основных прав граждан Белоруссии.

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