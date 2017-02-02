Лукашенко назвал себя главным омбудсменом Белоруссии

У нас хоть и нет такой непосредственной должности (омбудсмена. — Прим. ред.), я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение и так далее, — когда главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент,